Інтерфакс-Україна
Події
07:26 08.06.2026

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

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У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція
Фото: https://t.me/patrolpolice_ua

У Дніпровському районі Києва водій автомобіля Honda з ознаками сп'яніння намагався втекти від патрульних, ігноруючи вимогу про зупинку, та під час переслідування пошкодив три службові автомобілі поліції, порушника затримано.

За даними поліції, інцидент стався під час патрулювання, коли інспектори виявили автомобіль без номерного знака. Водій проігнорував законну вимогу про зупинку та почав тікати, збільшуючи швидкість.

Після блокування транспортного засобу на вулиці Будівельників водій продовжив спроби втечі, унаслідок чого пошкодив три службові автомобілі: "На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав"

"Під час спілкування з керманичем та пасажиром патрульні виявили в них явні ознаки сп'яніння. Чоловіки поводилися агресивно та намагалися залишити місце події. Їх затримали із застосуванням спецзасобів відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію"", – зазначили у патрульній поліції.

Також встановлено, що водій був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років за попереднє керування у стані сп'яніння, однак знову сів за кермо.

На порушника складено протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку), а також винесено постанови за ч. 1 ст. 121-3 (експлуатація без номерного знака) і ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування).

 

Теги: #київ #дтп #затримання

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