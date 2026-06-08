8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 червня в Україні відзначають Всесвітній день океанів, День здорового харчування, Міжнародний день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, День народження пилососа.

Сьогодні виповнюється 60 років від дня заснування (1966) у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України.

Православна церква вшановує Теодота Стратилата; Початок Петрівського посту.

День 1564 Російська агресія - Day 1564 Russian aggression

Всесвітній день океанів

Для того, щоб підвищити обізнаність про Світовий океан, його проблеми та шляхи їх подолання, ООН встановила Всесвітній день океанів, який щорічно відзначається 8 червня.

Океани вкривають 70% поверхні Землі, є найбільшою біосферою нашої планети і домівкою для 80% всіх живих організмів. Безмежним водним простором виробляється половина загальної кількості кисню, поглинається чверть викидів вуглекислого газу та 90% тепла, спричиненого цими викидами. Саме океани вважаються життєво важливим буфером проти загрозливих кліматичних змін.

День здорового харчування

Для того, щоб люди якомога більше дізналися про переваги здорового харчування, змінили на краще свої харчові звички та зміцнили здоров’я, існує спеціальне свято — День здорового харчування, який відзначають щорічно у рамках Тижня здорового харчування, який традиційно починається у другий понеділок червня.

Міжнародний день захисту слонів у зоопарках

8 червня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Міжнародний день захисту слонів у зоопарках. Цей день є глобальною подією, спрямованою на підвищення обізнаності про важке становище слонів у зоопарках і пропаганду їх переселення до акредитованих притулків.

Слони в зоопарках часто зазнають фізичних і психологічних страждань через неналежні умови життя. Вольєри в зоопарках, як правило, занадто малі, щоб відповідати природній поведінці та соціальній структурі слонів, що призводить до низки проблем зі здоров’ям, таких як ожиріння, артрит і психічні розлади. Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках має на меті інформувати громадськість про ці проблеми та виступати за покращення умов життя слонів, включно з переселенням до акредитованих заповідників, де вони зможуть жити в більш природному середовищі.

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку відзначають 8 червня. Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.

Сьогодні пухлини головного мозку вважаються однією із найменш досліджених форм онкологічних захворювань. Суспільство знає про хворобу набагато менше, ніж про інші види раку. Така ситуація сприяє створенню багатьох міфів, що стають перешкодою на шляху своєчасного звернення до спеціаліста.

Один із подібних міфів – що мобільні телефони викликають рак мозку. На сьогодні не знайдено доказів взаємозв’язку між користуванням мобільним телефоном та виникненням раку мозку. Разом з тим не доведено безпеки цього пристрою. Тому випромінювання від мобільних телефонів вважають потенційно канцерогенним.

Значна частина пацієнтів помирає впродовж року після виявлення пухлини. Шанси на виживання значно зростають, якщо захворювання виявлено на ранній стадії.

У Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку активісти привертають увагу політиків та підприємців до цієї проблеми для отримання фінансування, необхідного для пошуку більш ефективних методів діагностики та лікування.

День народження пилососа

День народження пилососа припадає на 8 червня. Цей корисний прилад вперше був створений 8 червня 1869 року. Його автором став американець Айвз Макгаффні, який ішов до реалізації свого винаходу чотири роки.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Прокопа Феодосійовича Канавського (1896-1978), українського байкаря;

110 років від дня народження Френсіса Гаррі Комптона Кріка (1916-2004), британського вченого, молекулярного біолога, нейробіолога, фізика, біофізика, відомого своїм внеском у встановлення структури молекули ДНК (1953), лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1962);

100 років від дня народження Ірини Михайлівни Сеник (1926-2009), української поетеси, вишивальниці, громадської діячки, членки ОУН та УГГ.

90 років від дня народження Кеннета Геддеса Вільсона (1936–2013), американського фізика, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1982).

Ще цього дня:

1915 — Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);

1919 — В ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру;

1949 — Побачив світ роман Джорджа Орвелла "1984".

1965 — Американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo";

1967 — У Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель "ЮСС Ліберті" (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні;

1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28;

1992 — Вийшов перший номер газети "Флот України", єдиної україномовної газети ВМС ЗСУ в Криму;

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Церковне свято

Початок Петрівського посту

Петрівський піст починається у другий понеділок після Трійці. Триватиме з 8 до 28 червня, напередодні свята Петра і Павла.

У ці дні православні християни повинні не лише обмежити вживання продуктів тваринного походження, але також очистити свій розум від злості, заздрості, жадібності та інших негативних думок, які заважають побачити Бога у кожній людині.

Особливістю Петрівського посту є те, що в усі дні, крім середи та п’ятниці, можна їсти рибу, адже батько Петра був рибалкою. А у дні пам’яті святих треба готувати рибний пиріг.

У ці дні треба частіше звертатися до Бога з подякою та каяттям, робити добрі справи, підтримувати чистоту у домі, серці та думках.

День пам’яті святого Теодора Стратилата

Святий великомученик Теодор походив з Євхаїта, невеликого містечка неподалік від Амасії. Своєю хоробрістю та красномовством він здобув прихильність імператора Ліцинія (близько 320), який призначив його воєначальником та правителем міста Гераклея. Обійнявши посаду, Теодор відкрито оголосив себе християнином і палкими словами навернув значну частину городян до істинної віри. Розповідали навіть, що на підтвердження своєї проповіді він убив змія, який лякав місцевих жителів.

Коли імператор дізнався про несподівану поведінку свого улюбленця, він викликав його до себе, але Теодор натомість запросив Ліцинія самого прийти до Гераклеї і привезти із собою своїх золотих та срібних ідолів. Натхненний нічним видінням про те, що настав час йому власною кров'ю засвідчити любов до Христа, він влаштував імператорові урочисту зустріч. Вражений тим, який лад панує у місті, імператор запропонував Теодору віддати шану богам, принісши їм жертву. Той виявив згоду, лише попросив залишити ідолів на ніч у нього, нібито для того, щоб вклонитися їм наодинці перед привселюдним жертвопринесенням.

Теодор узяв привезені імператором золоті статуї і за ніч порозбивав їх на шматки, які на світанку роздав бідним. Коли настав час приносити жертву, спантеличений центуріон доповів імператорові, що бачив якогось бідняка із золотою головою Артеміди в руках. Розлючений імператор звелів розтягнути святого на дибі та завдати йому сім сотень ударів воловими жилами по спині, п'ятдесят - по животу і бити його по потилиці свинцевими кулями. Потім з нього здирали шкіру, палили рани смолоскипами та шкребли череп'ям. Терплячи всі ці тортури, святий вигукував лише: "Слава Тобі, Боже мій!"

Після цих жорстоких катувань Теодора кинули до в'язниці, де він пробув тиждень без їжі, а потім вивели за місто та прип'яли до хреста.

Вночі, до залишеного на самоті Теодора явився ангел і звільнив його. Посланець Божий зцілив усі його рани і дав сили вистояти до самого кінця. Вранці двоє воїнів прийшли зняти з хреста його тіло. З подивом знайшовши Феодора живим і неушкодженим, вони навернулися до Христа. Слідом за ними прийняла християнство вся когорта, а потім і воїни, відряджені, щоб покарати перших.

Ліциній зрозумів, що вражене такими чудесами місто може повстати і послав інших солдат негайно стратити Теодора - винуватця всіх цих заворушень. Християни намагалися перешкодити цьому, але святий мученик, відчуваючи, що прийшов його час з'єднатися з Христом, зупинив їх і спокійно постав перед катами. Перехрестившись, він схилив голову під меч і з ударом меча здобув собі вінець слави.

Згідно з велінням святого, християни з шаною та почестями доправили його святі мощі у спадковий маєток, в Євхаїти. Протягом століть там відбувалися численні чудеса, а місто через деякий час назвали Теодорополем.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

З прикмет цього дня:

Дощить - чекайте на грибне літо і багато зелені; птахи купаються в пилюці — до спеки; сонячна і тиха погода — буде тепле літо; бджоли дуже активні — чекайте на сухе літо; вітер з півночі — до прохолодного літа;вранці густа трава — гарно вродить зерно.

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