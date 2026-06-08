Інтерфакс-Україна
Події
05:21 08.06.2026

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах до завершення підрахунку голосів – ЗМІ

2 хв читати

Лідер партії "Громадянський договір" і чинний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї політичної сили на виборах та її право сформувати новий уряд, незважаючи на те, що офіційний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях на момент його заяви ще не був завершений, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Відповідну заяву Пашинян зробив під час пресконференції, що відбулася ввечері 8 червня.

"Хочу підкреслити, що партія "Громадянський договір" у 2021 році отримала більшу кількість голосів громадян Республіки Вірменія, а також більшу довіру громадян", – сказав він.

За словами прем'єр-міністра, результат голосування є історичною перемогою для його політичної сили.

"Це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, ми маємо бути готовими до політичної та інституційної стабільності", – заявив Пашинян.

На запитання журналістів, чи не є його заява передчасною з огляду на те, що результати з усіх виборчих дільниць ще не підраховані, прем'єр-міністр відповів, що партія здійснює власний підрахунок голосів.

"Знаєте, у нас на всіх виборчих дільницях є довірені особи, у нас є протоколи, і ми проводимо власні підрахунки голосів", – сказав він.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) станом на 5:00 ранку за київським часом, підраховано результати на 1272 з 2005 виборчих дільниць. За попередніми даними, лідирує правляча партія чинного прем'єр-міністра "Громадянський договір" із майже 51% голосів.

Другою за результатами є проросійська опозиція "Сильна Вірменія", яка отримує 23,22% голосів, третьою – партія "Вірменія" з результатом 9,56%.

Водночас остаточні результати виборів ще не визначені, оскільки підрахунок голосів у країні продовжується.

Джерело:https://www.azatutyun.am/a/33774415.html

Теги: #вибори #вірменія #партії #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 07.06.2026
У Вірменії на парламентських виборах лідирує партія Пашиняна, проросійська опозиція поступається – ЗМІ

У Вірменії на парламентських виборах лідирує партія Пашиняна, проросійська опозиція поступається – ЗМІ

16:34 07.06.2026
Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

Майже 34% виборців проголосували у Вірменії на парламентських виборах на 14:00

13:39 05.06.2026
Українська ППО у травні перехопила майже 92% безпілотників та понад 53% крилатих і балістичних ракет

Українська ППО у травні перехопила майже 92% безпілотників та понад 53% крилатих і балістичних ракет

12:53 05.06.2026
Дві третини українців проти виборів під час війни, але в разі їх проведення в Раду пройшли б не менше 6 партій – опитування

Дві третини українців проти виборів під час війни, але в разі їх проведення в Раду пройшли б не менше 6 партій – опитування

06:38 03.06.2026
Ердоган і Пашинян обговорили нормалізацію відносин між Туреччиною та Вірменією

Ердоган і Пашинян обговорили нормалізацію відносин між Туреччиною та Вірменією

18:22 02.06.2026
Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

Європі варто значно більше підтримувати Вірменію – Зеленський

19:47 01.06.2026
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

17:22 28.05.2026
До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

15:14 25.05.2026
У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

ОСТАННЄ

ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак – Генштаб

Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА