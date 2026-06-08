Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах до завершення підрахунку голосів – ЗМІ

Лідер партії "Громадянський договір" і чинний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї політичної сили на виборах та її право сформувати новий уряд, незважаючи на те, що офіційний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях на момент його заяви ще не був завершений, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Відповідну заяву Пашинян зробив під час пресконференції, що відбулася ввечері 8 червня.

"Хочу підкреслити, що партія "Громадянський договір" у 2021 році отримала більшу кількість голосів громадян Республіки Вірменія, а також більшу довіру громадян", – сказав він.

За словами прем'єр-міністра, результат голосування є історичною перемогою для його політичної сили.

"Це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, ми маємо бути готовими до політичної та інституційної стабільності", – заявив Пашинян.

На запитання журналістів, чи не є його заява передчасною з огляду на те, що результати з усіх виборчих дільниць ще не підраховані, прем'єр-міністр відповів, що партія здійснює власний підрахунок голосів.

"Знаєте, у нас на всіх виборчих дільницях є довірені особи, у нас є протоколи, і ми проводимо власні підрахунки голосів", – сказав він.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) станом на 5:00 ранку за київським часом, підраховано результати на 1272 з 2005 виборчих дільниць. За попередніми даними, лідирує правляча партія чинного прем'єр-міністра "Громадянський договір" із майже 51% голосів.

Другою за результатами є проросійська опозиція "Сильна Вірменія", яка отримує 23,22% голосів, третьою – партія "Вірменія" з результатом 9,56%.

Водночас остаточні результати виборів ще не визначені, оскільки підрахунок голосів у країні продовжується.

Джерело:https://www.azatutyun.am/a/33774415.html