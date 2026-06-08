Інтерфакс-Україна
Події
04:48 08.06.2026

ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

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Державна кримінально-виконавча служба (ДКВС) України розпочала службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі, після появи у мережі відео з імовірними протиправними діями щодо ув'язненого.

Як повідомили у ДКВС, на оприлюдненому відео "відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері". Водночас у службі зазначили, що експертного висновку щодо достовірності матеріалу наразі немає.

Попри це, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків на час перевірки. Також до Одеського слідчого ізолятора направлено бригаду з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для з'ясування обставин інциденту.

"Спільно із колегами з інших правоохоронних органів зазначена перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати – оприлюднені", – йдеться у повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook.

У ДКВС наголосили, що керівництво Міністерства юстиції та служби "завжди максимально об'єктивно реагує на порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо це стосується неправомірних дій з боку персоналу установ виконання покарань".

Перевірку проводить Державна кримінально-виконавча служба України у взаємодії з іншими правоохоронними органами.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1cv6a6Ygsu/?mibextid=wwXIfr

Теги: #перевірка #сізо #насильство

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