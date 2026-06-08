У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

До лікарні доставили 41-річного жителя Херсона, який зазнав поранень унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі міста, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За даними МВА, інцидент стався близько 20:15. Унаслідок удару чоловік отримав вибухову травму та забій обличчя.

"До лікарні доставили 41-річного херсонця, якого близько 20.15 в Корабельному районі атакував ворожий безпілотник. Чоловік отримав вибухову травму та забій обличчя. Наразі триває дообстеження", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Джерело: t.me/kherson_miskrada/73054