Інтерфакс-Україна
Події
02:37 08.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 196 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Протягом дня агресор завдав 50 авіаційних ударів, застосувавши 148 керованих авіабомб. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6242 дрони-камікадзе та здійснили 2338 обстрілів із різних видів озброєння", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39665

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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