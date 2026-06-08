Інтерфакс-Україна
Події
01:59 08.06.2026

Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

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Президент України Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про потреби України в посиленні протиповітряної оборони та захисті енергетичної інфраструктури в межах підготовки до зимового періоду, а також узгодив із ним позиції напередодні міжнародних самітів і зустрічей.

Зокрема, Зеленський поінформував Стармера про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речах, важливих для захисту енергетики й підготовки до зими: "Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих".

Окрім того, сторони узгодили свої позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Президент подякував британському прем'єру за організацію зустрічі у форматі Е3 – Україна та за постійну й дієву підтримку України.

Джерело: https://x.com/zelenskyyua/status/2063755255192453159?s=46

Теги: #оборона #зустріч #ппо #британія

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