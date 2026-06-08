Інтерфакс-Україна
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01:07 08.06.2026

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

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Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки
Фото: https://t.me/OP_UA/18999

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спільній заяві за підсумками зустрічі у форматі Е3 – Україна узгодили ключові параметри можливого припинення війни Росії проти України, серед яких – вимога негайного припинення вогню, використання поточної лінії фронту як основи для переговорів та надання Україні надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки.

У заяві наголошується, що будь-які зусилля з врегулювання мають здійснюватися у тісній координації з Україною, європейськими партнерами та США, а Європа повинна відігравати суттєву роль у переговорному процесі.

У межах спільної позиції визначено п'ять базових елементів потенційного мирного врегулювання. По-перше, йдеться про негайне та повне припинення бойових дій. По-друге, поточна лінія зіткнення розглядається як відправна точка переговорів без зміни міжнародних кордонів силою. По-третє, Україна має отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням багатонаціональних сил після набуття чинності режиму припинення вогню. По-четверте, заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та компенсації завданих Україні збитків. По-п'яте, будь-які рішення, що стосуються безпекової архітектури ЄС і НАТО, мають ухвалюватися за згодою їхніх держав-членів та союзників.

"Вони (Лідери – ІФ-У) привітали нещодавні успіхи України на полі бою, зокрема нещодавнє звільнення територій та новаторське використання технології безпілотників. Вони засудили масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії, зокрема неодноразове використання ракет "Орєшнік", на українські міста, що призвели до трагічних жертв серед цивільного населення, а також безвідповідальні та небезпечні вторгнення російських безпілотників на територію НАТО. Вони висловили свої співчуття всім жертвам", – зазначено в заяві, оприлюдненій на сайті Уряду Великої Британії за підсумками зустрічі.

Окрему увагу сторони приділили координації подальшої міжнародної підтримки України на ключових майбутніх майданчиках, зокрема саміті Групи семи в Евіані, зустрічі "коаліції охочих" та саміті НАТО в Анкарі.

Лідери також наголосили на потребі термінового нарощування виробництва перехоплювачів, розвитку спільних проєктів із створення антибалістичних ракет і далекобійних систем, а також забезпечення довгострокової стійкості Збройних сил України.

Окремо було відзначено важливість використання бойового досвіду України.

"Лідери високо оцінили заклик Президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до Президента Російської Федерації від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам", – йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #перемиря #британія #зустріч #пункти

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