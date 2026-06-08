Інтерфакс-Україна
Події
00:45 08.06.2026

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

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Лідери Е3 під час спільної зустрічі у Британії
Лідери Е3 під час спільної зустрічі у Британії | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19415

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у форматі E3 – Україна повідомив про обговорення з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини питань оборони, ситуації на фронті та подальших дипломатичних зусиль.
Зеленський поінформував партнерів про ситуацію на полі бою та російські втрати.

"Вже п'ять місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових", – зазначив президент в дописі, поширеному у соціальній мережі Х.

Він також наголосив, що оцінки України та партнерів збігаються: "Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів: Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію".

Окремо обговорювалося посилення захисту від балістичних загроз, якими Росія продовжує тероризувати українські міста та громади.

Крім того, сторони розглянули можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи в переговорному процесі. Президент наголосив на важливості сильної позиції Європи.

"Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста й громади. Обговорили також можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними", – наголосив президент.
 

Теги: #україна #лідери #дипломатія #британія #зустріч

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