Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Іран у неділю здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю на тлі загострення ситуації в регіоні, тоді як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від удару у відповідь і заявив про наближення остаточної угоди з Тегераном.

"Нова атака відбулася одразу після загострення між Ізраїлем і "Хезболлою". Рано в неділю ліванське угруповання атакувало цілі в північних районах єврейської держави, а її армія відповіла ударом по південних передмістях Бейрута. Водночас США та Іран, схоже, досягли незначного прогресу в укладенні тимчасової угоди щодо припинення війни", – йдеться в повідомленні видання Bloomberg.

За даними Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ізраїльські ВПС проводили операції з перехоплення та ураження загроз, усі ракети під час перших хвиль атаки були перехоплені. Жертв не зафіксовано.

Після ракетної атаки президент США Дональд Трамп закликав уникнути подальшої ескалації та заявив, що сторони вже "отримали своє".

"Іранські удари нікому не заподіяли шкоди. Сподіваємося, Ізраїль не буде мститися", – заявив Трамп, під час спілкування з кореспондентом Axios Бараком Равідом.

За словами президента США, Вашингтон наблизився до укладення остаточної угоди з Іраном: "Ми дуже близькі до остаточної угоди з Іраном. Це буде хороша угода".

Він також заявив про намір звернутися до керівництва Ізраїлю із закликом утриматися від удару у відповідь.

Джерела: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-07/israel-says-it-identified-incoming-missiles-launched-from-iran

https://x.com/barakravid/status/2063717156681044370?s=46