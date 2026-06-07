Інтерфакс-Україна
Події
23:50 07.06.2026

Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

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Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 30 травня по 5 червня збільшився на 6,7% – до 554 тис., бо з завершенням шкільного року та настанням літа традиційно для цього часу підскочив потік подорожуючих з України – на 14,5%, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зросла до 292 тис. з 255 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд навпаки навіть трохи зменшилася – до 262 тис. з 264 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також збільшилося – до 125 тис. зі 122 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 470 з 515.

Держприкордонслужба на тижні повідомила, що цьогоріч очікує зростання пасажиропотоку у літній період на пропускних пунктах Львівщини орієнтовно до 20%, перші істотні черги вже з'явилися на цих вихідних

За даними Держприкордонслужби, станом на 21:00 більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 120, а також в ПП "Угринів" та "Рава-Руська" – відповідно 75 та 60.

В ПП "Краківець" на цей час у черзі було 45 авто, у "Грушіві" та "Шегинях" – по 35, у "Нижанковичах" – 15, і лише у "Смільниці" без черги.

Держприкордонслужба також повідомила, що у ПП "Ягодин" пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється.

Щодо інших ділянок, то на кордоні з Угорщиною черга у 25 авто була на ПП "Лужанка", на кордоні зі Словаччиною 6 машин чекали на ПП "Ужгород", а на кордоні із Румунією – 5 машин на ПП "Красноїльськ".

Минулого року пасажиропотік в цей тиждень також підскочив і загалом був більшим – 573 тис. за рахунок більшого числа перетинів на виїзд з України (311 тис.), але потік машин той самий – 125 тис. Наступні чотири тижні фіксувалося подальше зростання, яке сумарно склало 30,5%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 41 тис.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

В той же час УВКБ ООН після деякої паузи оголосило нові дані про кількість українських біженців, згідно з якими у Європі станом на 30 квітня 2026 року вона зменшилася до 5,213 млн з 5,375 млн на 19 лютого, а загалом у світі – до 5,762 млн з 5,924 млн.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
05.06 48 30 33 30 18 53
04.06 42 26 38 33 18 72
03.06 40 25 37 33 18 70
02.06 40 24 35 31 17 73
01.06 38 23 37 33 17 75
31.05 39 25 41 37 18 65
30.05 45 27 41 36 19 62
29.05 40 24 34 31 17 77
28.05 36 23 34 31 17 75
27.05 36 22 35 22 17 53
26.05 34 21 36 32 17 65
25.05 34 21 38 34 17 61
24.05 34 21 45 41 18 83
23.05 41 25 42 37 19 101

Дані: Держприкордонслужба

Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413

Теги: #перетин #кордон #статистика

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