Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News заявив, що найшвидшим способом досягнення припинення бойових дій може бути фіксація поточної лінії зіткнення з подальшим переходом до дипломатичного врегулювання війни, однак наголосив, що йдеться не про замороження конфлікту без гарантій, а про створення умов, які унеможливлять відновлення бойових дій.

За словами Зеленського, ідея полягає у припиненні вогню та збереженні поточних позицій сторін із подальшим переходом до переговорів. Він зазначив, що такий варіант може дозволити швидше зупинити бойові дії та зберегти життя військових і цивільних.

Коментуючи можливий сценарій припинення вогню та питання фіксації лінії зіткнення Зеленський зазначив: "Так, це найшвидший спосіб. Звичайно, я хочу заморозити, не просто заморозити конфлікт…Ми хочемо зупинити так, щоб війна не повернулася…Тож ідея не просто заморозити, а знайти найшвидший спосіб заморозити ситуацію…залишитися там, де ми залишилися".

Водночас він наголосив, що йдеться не про "віддачу" територій, а про фіксацію поточної ситуації з метою збереження життя громадян та створення умов для подальших переговорів.

Окрім того президент підкреслив, що припинення вогню має бути повним і контрольованим, із залученням міжнародних партнерів та моніторингових місій, зокрема за участі США та європейських країн, щоб уникнути порушень з боку Росії.

Він наголосив, що після досягнення режиму тиші має розпочатися дипломатичний процес, спрямований на повне завершення війни, а не лише тимчасове зупинення бойових дій: "Ми можемо мати припинення вогню…а потім – сісти та спробувати дипломатичним шляхом знайти спосіб зупинити війну".

