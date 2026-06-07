Інтерфакс-Україна
Події
21:48 07.06.2026

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

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Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ
Фото: https://news.sky.com/

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі, присвяченій підтримці України, яка проходить у резиденції прем'єр-міністра Великої Британії, повідомляє Sky News.

"Володимир Зеленський також прибув на Даунінг-стріт для участі у зустрічі, присвяченій підтримці України. Перед тим, як увійти до будівлі № 10, він потиснув руку серові Кіру Стармеру та сфотографувався з ним", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також прибули на зустріч.

Як повідомлялося, метою зустрічі Зеленського з лідерами трьох європейських країн є активація зусиль щодо припинення війни РФ проти України; також сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі ЕЗ плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", – зазначав Зеленський у власному дописі, поширеному у Телеграм.

Джерела:

 

Теги: #лідери #британія #зустріч

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