Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський бізнесмен Роман Абрамович відвідував Київ та заявляв про намір передати його повідомлення Володимиру Путіну.

В інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїздив до Києва та повідомив про готовність виступити посередником для обміну посланнями між українською та російською сторонами.

"Він приїхав до Києва. Він сказав, що я (передаю) вам пряме послання і хочу забрати повідомлення від вас і передати його Путіну", – зазначив глава української держави.

Водночас президент наголосив, що Україна не погодиться на поступки щодо тимчасово окупованих територій Донбасу: "Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо. Ми не віддамо вам перемогу таким чином".

Зеленський додав, що візит Абрамовича не був секретним, а його метою було з'ясування позиції України щодо можливих мирних переговорів.

"Але він (Абрамович – ІФ-У) сказав, що це має бути тихо, без будь-якої публічності. Я сказав: це ваш вибір – для нас це не має значення", – наголосив Зеленський в інтерв'ю.

Як повідомлялося, раніше видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела зазначало, що ексвласник футбольного клубу Челсі, російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і мав переконати російського диктатора Володимира Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати президенту Росії повідомлення про його готовність зустрітися на їхньому першому двосторонньому саміті через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Окрім того, джерела Financial Times зазначали, що у такий спосіб Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з Росією… Київ сподівався, що низка успішних ударів по території РФ, зокрема по її нафтопереробних підприємствах, та зупинка російського наступу, якої домоглися ЗСУ, посилить "стимул для негайного припинення вогню".

Путін 5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що 21 травня нібито зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена – мовляв, той "діяв неофіційно".