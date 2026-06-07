Інтерфакс-Україна
Події
21:45 07.06.2026

Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

2 хв читати
Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський бізнесмен Роман Абрамович відвідував Київ та заявляв про намір передати його повідомлення Володимиру Путіну.

В інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїздив до Києва та повідомив про готовність виступити посередником для обміну посланнями між українською та російською сторонами.

"Він приїхав до Києва. Він сказав, що я (передаю) вам пряме послання і хочу забрати повідомлення від вас і передати його Путіну", – зазначив глава української держави.

Водночас президент наголосив, що Україна не погодиться на поступки щодо тимчасово окупованих територій Донбасу: "Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо. Ми не віддамо вам перемогу таким чином".

Зеленський додав, що візит Абрамовича не був секретним, а його метою було з'ясування позиції України щодо можливих мирних переговорів.

"Але він (Абрамович – ІФ-У) сказав, що це має бути тихо, без будь-якої публічності. Я сказав: це ваш вибір – для нас це не має значення", – наголосив Зеленський в інтерв'ю.

Як повідомлялося, раніше видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела зазначало, що ексвласник футбольного клубу Челсі, російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і мав переконати російського диктатора Володимира Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати президенту Росії повідомлення про його готовність зустрітися на їхньому першому двосторонньому саміті через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Окрім того, джерела Financial Times зазначали, що у такий спосіб Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з Росією… Київ сподівався, що низка успішних ударів по території РФ, зокрема по її нафтопереробних підприємствах, та зупинка російського наступу, якої домоглися ЗСУ, посилить "стимул для негайного припинення вогню".

Путін 5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що 21 травня нібито зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена – мовляв, той "діяв неофіційно".

 

Теги: #абрамович #зустріч #рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 07.06.2026
Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

21:37 07.06.2026
Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

17:58 07.06.2026
Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

17:42 07.06.2026
Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

11:55 07.06.2026
Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

06:43 07.06.2026
Україна і РФ узгодили обмін офіційними довідками – Лубінець

Україна і РФ узгодили обмін офіційними довідками – Лубінець

01:11 07.06.2026
Зеленський сьогодні зустрінеться з Мерцом, Макроном та Стармером – ЗМІ

Зеленський сьогодні зустрінеться з Мерцом, Макроном та Стармером – ЗМІ

22:12 06.06.2026
Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

11:29 06.06.2026
Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

Зеленський повідомив про удари по арсеналах і базі ВМФ РФ та нафтобазі у Краснодарському краї

09:47 06.06.2026
Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Зеленський привітав журналістів з професійним святом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

Загинув вибухотехнік поліції, ще четверо людей постраждали через удар під час знешкодження російського БпЛА у Харківській області

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

ОСТАННЄ

Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Балабиному зросла до шести – МВС

У Вірменії на парламентських виборах лідирує партія Пашиняна, проросійська опозиція поступається – ЗМІ

Через аварію в мережі без світла залишилися близько 44 тис. абонентів на Чернігівщині

Загинув вибухотехнік поліції, ще четверо людей постраждали через удар під час знешкодження російського БпЛА у Харківській області

На Дніпропетровщині три райони зазнали понад 20 атак РФ: загинув 40-річний чоловік – ОВА

Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

У Києві затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрілянини у дворі Дарницького району

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА