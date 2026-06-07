Зеленський вважає, що Путін має відреагувати на відкритий лист: Лист означає, що він має відповісти нам

Фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це, на думку українського лідера, може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.

"Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно", – зазначив Зеленський в інтерв'ю для Sky News.

Зеленський підкреслив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, адже, за його словами, він дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.

Він також зазначив, що в Росії "закрили інтернет і багато різних речей", через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.

Коментуючи можливість переговорів, президент України підтвердив готовність зустрітися з Путіним у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту.