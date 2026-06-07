Інтерфакс-Україна
Події
21:00 07.06.2026

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Балабиному зросла до шести – МВС

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Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Балабиному зросла до шести – МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine

У селищі Балабине Запорізького району кількість постраждалих внаслідок авіаційних ударів зросла до шести осіб, повідомила пресслужба МВС України.

"Запорізький район: кількість постраждалих внаслідок авіаударів збільшилась до шести людей", – зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки керованими авіабомбами поблизу зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі постраждали п'ятеро осіб. Найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому – 17 років.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

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