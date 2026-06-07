У Вірменії на парламентських виборах лідирує партія Пашиняна, проросійська опозиція поступається – ЗМІ

У Вірменії в неділю відбулися парламентські вибори, за результатами передвиборчих опитувань на яких лідирує правляча партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", тоді як проросійські опозиційні сили, зокрема "Сильна Вірменія", суттєво поступаються за рівнем підтримки, повідомляє Reuters.

"Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 14:00 за місцевим часом на парламентських виборах у Вірменії проголосували вже 33,84% виборців.