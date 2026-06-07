Загинув вибухотехнік поліції, ще четверо людей постраждали через удар під час знешкодження російського БпЛА у Харківській області

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У неділю поблизу села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області російський БпЛА поцілив у службовий автомобіль поліції, коли вибухотехніки відпрацьовували виклик щодо знешкодження іншого безпілотника, який не здетонував.

"Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.