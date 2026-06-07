Інтерфакс-Україна
Події
19:32 07.06.2026

На Дніпропетровщині три райони зазнали понад 20 атак РФ: загинув 40-річний чоловік – ОВА

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На Дніпропетровщині три райони зазнали понад 20 атак РФ: загинув 40-річний чоловік – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

На Дніпропетровщині внаслідок понад 20 атак російських військ безпілотниками та артилерією по трьох районах області загинув 40-річний чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Загинув 40-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за словами очільника ОВА, у Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську, Петропавлівську та Шахтарську громади. Пошкоджено приватний будинок.

На Криворіжжі удари завдано по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджено агропідприємство, заправку, приватний будинок і автомобіль.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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