Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цього тижня вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генеральним консулам України.

Консульські патенти отримали: Ілля Квас (Шанхай), Георгій Філатов (Стамбул), Оксана Тарасюк (Дюссельдорф), Олена Троніна (Барселона), Лариса Поліщук (Неаполь) та Віталій Ремеле (Гамбург).

За словами глави МЗС, у цих консульських округах проживає значна кількість громадян України, тому захист їхніх прав та інтересів є безумовним пріоритетом держави.

"У цих консульських округах проживає значна кількість українських громадян, тому захист їхніх прав та інтересів є нашим безумовним пріоритетом. Окремо наголосив на важливості активного розвитку економічної співпраці та міжрегіональних контактів, посилення культурної присутності України та встановлення нових партнерств", – зазначив Андрій Сибіга в дописі, поширеному у Facebook.

Також він висловив сподівання, що новопризначені керівники консульських установ працюватимуть активно, результативно та з максимальною увагою до потреб громадян України за кордоном.