Інтерфакс-Україна
Події
19:29 07.06.2026

Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

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Сибіга вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генконсулам України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цього тижня вручив консульські патенти шістьом новопризначеним генеральним консулам України.

Консульські патенти отримали: Ілля Квас (Шанхай), Георгій Філатов (Стамбул), Оксана Тарасюк (Дюссельдорф), Олена Троніна (Барселона), Лариса Поліщук (Неаполь) та Віталій Ремеле (Гамбург).

За словами глави МЗС, у цих консульських округах проживає значна кількість громадян України, тому захист їхніх прав та інтересів є безумовним пріоритетом держави.

"У цих консульських округах проживає значна кількість українських громадян, тому захист їхніх прав та інтересів є нашим безумовним пріоритетом. Окремо наголосив на важливості активного розвитку економічної співпраці та міжрегіональних контактів, посилення культурної присутності України та встановлення нових партнерств", – зазначив Андрій Сибіга в дописі, поширеному у Facebook.

Також він висловив сподівання, що новопризначені керівники консульських установ працюватимуть активно, результативно та з максимальною увагою до потреб громадян України за кордоном.

 

Теги: #консули #патент #вручення #мзс

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