Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

Фото: ДСНС

У Глухівській громаді Сумської області російські війська протягом дня неодноразово завдавали ударів по рятувальниках Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема прицільно атакували пожежний автомобіль під час роботи співробітників ДСНС, повідомила пресслужба ДСНС України.

За інформацією відомства, під час роботи співробітників служби на місці одного з влучань ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю.

"Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань, ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Згодом під удар потрапила пожежна частина: "Пошкоджені техніка та будівля підрозділу".