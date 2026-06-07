Інтерфакс-Україна
Події
18:56 07.06.2026

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

1 хв читати
Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині
Фото: ДСНС

У Глухівській громаді Сумської області російські війська протягом дня неодноразово завдавали ударів по рятувальниках Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема прицільно атакували пожежний автомобіль під час роботи співробітників ДСНС, повідомила пресслужба ДСНС України.

За інформацією відомства, під час роботи співробітників служби на місці одного з влучань ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю.

"Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань, ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Згодом під удар потрапила пожежна частина: "Пошкоджені техніка та будівля підрозділу".

Теги: #частина #сумська_область #дснс #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 07.06.2026
Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині – ДСНС

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині – ДСНС

17:45 07.06.2026
П'ятеро цивільних дістали поранень на Херсонщині через обстріли – прокуратура

П'ятеро цивільних дістали поранень на Херсонщині через обстріли – прокуратура

16:38 07.06.2026
Троє людей постраждали на Сумщині через атаки ворога, зокрема на АЗС – ОВА

Троє людей постраждали на Сумщині через атаки ворога, зокрема на АЗС – ОВА

12:56 07.06.2026
На Херсонщині 12 людей зазнали поранень минулої доби через обстріли, серед них – троє поліцейських

На Херсонщині 12 людей зазнали поранень минулої доби через обстріли, серед них – троє поліцейських

12:12 07.06.2026
Одна людина загинула, 25 – дістали поранень у Запорізькій області минулої доби – поліція

Одна людина загинула, 25 – дістали поранень у Запорізькій області минулої доби – поліція

21:58 06.06.2026
Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

17:58 06.06.2026
На Херсонщині за суботу поранено семеро цивільних від російських атак – прокуратура

На Херсонщині за суботу поранено семеро цивільних від російських атак – прокуратура

11:38 06.06.2026
Чоловік загинув через удар КАБ на Сумщині – ОВА

Чоловік загинув через удар КАБ на Сумщині – ОВА

11:24 06.06.2026
Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

10:39 06.06.2026
Жінка загинула через атаку БпЛА на Сумщині

Жінка загинула через атаку БпЛА на Сумщині

ВАЖЛИВЕ

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині – ДСНС

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Кількість загиблих у Запорізькій області зросла до трьох осіб – ОВА

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

ОСТАННЄ

У Києві затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрілянини у дворі Дарницького району

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

Свириденко: Уряд збільшив до 90 днів строк надання компенсації за розміщення ВПО

Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

Синоптики попередили про грози, град та шквали на Лівобережжі 8 червня

Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Ворог атакував АЗС в Херсоні, поранено працівника – міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА