Інтерфакс-Україна
Події
18:30 07.06.2026

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

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Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який, за попередніми даними, може бути причетним до стрілянини в Дарницькому районі столиці, повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Зазначається, що на спецлінію 112 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить подвір'ям житлового будинку та стріляє.

"Ми привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію", оскільки в ситуації що склалася, могли виникнути підстави для її застосування, та затримали порушника із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 "Про Національну поліцію", – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки місця події правоохоронці виявили гільзи, ймовірно залишені після пострілів. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а зброю вилучили для проведення експертизи.

За інформацією поліції, слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Джерело: https://t.me/kyivpatrol/24027

Теги: #київ #стрілянина #затримання

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