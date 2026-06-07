Інтерфакс-Україна
Події
17:58 07.06.2026

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

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Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", – написав Зеленський в Телеграмі.

"Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Також на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III", – додав президент.

"Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, метою зустрічі Зеленського з лідерами трьох європейських країн є активізація зусиль щодо припинення війни РФ проти України; також сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.

Як повідомлялося, ввечері 4 червня Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести двосторонню зустріч на нейтральній території. Путін після заявив, що не зацікавлений у зустрічі з українським лідером. Зеленський уже відреагував на відповідь і анонсував нові операції Сил оборони.

 

Теги: #зеленський #велика_британія #візит

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