Інтерфакс-Україна
Події
17:45 07.06.2026

П'ятеро цивільних дістали поранень на Херсонщині через обстріли – прокуратура

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П'ятеро цивільних дістали поранень на Херсонщині через обстріли – прокуратура

П’ять людей дістали травм на Херсонщині через російські обстріли, що тривали впродовж дня, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало п’ять людей", – йдеться у повідомленні прокуратури у неділю у Телеграмі.

Так, у селах Микільське і Степне по одній людині, та ще троє цивільних у Херсоні отримали поранення різного ступеню від дронів, які використовував ворог для атак. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, легковий автотранспорт. Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область #обстріли

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