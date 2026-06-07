Інтерфакс-Україна
Події
17:42 07.06.2026

Абрамович приїздив до Києва і мав умовити Путіна на зустріч із Зеленським – ЗМІ

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Ексвласник футбольного клубу "Челсі", російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і мав переконати російського диктатора Володимира Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі, повідомило видання Financial Times з посиланням на "чотири обізнані джерела".

"Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до Києва минулого місяця у невдалій спробі переконати Володимира Путіна провести прямі мирні переговори", – пише видання у неділю.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати президенту Росії повідомлення про його готовність зустрітися на їхньому першому двосторонньому саміті через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Як зазначили джерела Financial Times, у такий спосіб Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з Росією – навіть попри те, що США, які раніше були посередником, наразі переключилися на ситуацію на Близькому Сході. Київ сподівався, що низка успішних ударів по території РФ, зокрема по її нафтопереробних підприємствах, та зупинка російського наступу, якої домоглися ЗСУ, посилить "стимул для негайного припинення вогню". Проте Путін не виявив жодного інтересу до зустрічі із Зеленським – вочевидь все ще покладаючись на перевагу Росії в ресурсах.

Путін 5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що 21 травня нібито зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена – мовляв, той "діяв неофіційно".

Теги: #абрамович #путін #зеленський

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