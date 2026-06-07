Інтерфакс-Україна
Події
16:38 07.06.2026

Троє людей постраждали на Сумщині через атаки ворога, зокрема на АЗС – ОВА

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Троє цивільних постраждали у Сумській області через ворожі обстріли у неділю, 7 червня, один із них – через атаку на АЗС, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік. У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки", – написав він у Телеграмі у неділю.

Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, триває обстеження. Стан потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося, ворог атакував АЗС ще в кількох регіонах, зокрема у Запоріжжі та Херсоні

 

Теги: #атака_рф #азс #сумська_область

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