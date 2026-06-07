Інтерфакс-Україна
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16:19 07.06.2026

Свириденко: Уряд збільшив до 90 днів строк надання компенсації за розміщення ВПО

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Свириденко: Уряд збільшив до 90 днів строк надання компенсації за розміщення ВПО

Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Система компенсацій стане більш прозорою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати", – написала вона у Телеграмі у неділю.

За її словами, також Уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім’ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону.

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Теги: #впо #строк #компенсації

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