Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

У понеділок, 8 червня, в Україні очікуються помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі на заході та сході країни без опадів), повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

У Києві 8 червня помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 8 червня найвища температура вдень була 31,4 в 2025р., найнижча вночі 4,6 в 1925р.

У вівторок, 9 червня, синоптики прогнозують вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, подекуди грози (у західних областях без опадів). Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

Прогноз погоди по Києву на 9 червня – короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.