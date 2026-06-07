Інтерфакс-Україна
Події
16:07 07.06.2026

Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

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Дощова, подекуди з грозами, літня погода очікує Україну найближчими днями

У понеділок, 8 червня, в Україні очікуються помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі на заході та сході країни без опадів), повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

У Києві 8 червня помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського, в Києві 8 червня найвища температура вдень була  31,4 в 2025р., найнижча вночі  4,6 в 1925р.

У вівторок, 9 червня, синоптики прогнозують вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, подекуди грози (у західних областях без опадів). Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

Прогноз погоди по Києву на 9 червня – короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди #грози #дощі

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