Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на об'єкт у Чорнобильській зоні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає міжнародних партнерів відреагувати на атаку російського безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

"Росія продовжує діяти безвідповідально і ставити під удар ядерну безпеку Європи. Цієї ночі російський безпілотник атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. Було пошкоджено будівлю приймання контейнерів... Закликаю міжнародних партнерів до жорсткої реакції. Атаки на об’єкти ядерної інфраструктури повинні мати наслідки для агресора. Радіація не знає кордонів, а російська агресія давно вийшла за межі України. Ігнорувати такі дії означає наражати на небезпеку всю Європу", – написав Стефанчук у неділю у Фейсбуці.