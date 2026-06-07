Інтерфакс-Україна
Події
15:54 07.06.2026

Синоптики попередили про грози, град та шквали на Лівобережжі 8 червня

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Синоптики попередили про грози, град та шквали на Лівобережжі 8 червня

Укргідрометцентр попередив про грози, в окремих районах Лівобережжя град та шквали 15-20 м/с у понеділок, 8 червня.

"Вдень 8 червня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #попередження #град #грози

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