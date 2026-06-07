Окупанти пошкодили адмінкорпус МАГАТЕ під час атаки по об'єкту ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – прокуратура

Фото: Офіс генпрокурора

По території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС, окупанти ударили безпілотником типу "Герань-2", пошкодили будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 червня 2026 року близько 02:05 збройні сили рф завдали удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" по території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває в межах норми. Загиблих та постраждалих немає.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб із числа військово-політичного керівництва російської федерації і представників збройних сил держави-агресора, причетних до вчинення цього воєнного злочину.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового акту ядерного тероризму держави-агресора та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).