Інтерфакс-Україна
Події
15:36 07.06.2026

Ворог атакував АЗС в Херсоні, поранено працівника – міськрада

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Окупанти вранці завдали удару безпілотником по АЗС в Херсоні, поранено працівника, повідомила міськрада.

"Через ранкову атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС. Близько 07:00 окупанти вдарили по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці", – йдеться у повідомленні міськради у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У нього – вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують.

Атаку ворога на АЗС також було проведено вранці у Запоріжжі. Там теж зазнав поранень працівник станції. На станції спалахнула пожежа.

Теги: #атака_рф #херсон #азс

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