Кількість поранених через ворожу атаку в Балабиному зросла до 5 осіб – Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених через атаку керованими авіабомбами поблизу зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі зросла до п’яти осіб, двоє загинули, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже п’ятеро поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Допомога лікарів знадобилася п’ятьом цивільним мешканцям. Найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому – 17 років", – написав він у Телеграмі у неділю.

Наразі Федоров повідомив про двох загиблих на зупинці. "Російська атака на зупинку громадського транспорту у Балабиному забрала життя двох людей", – написав він.

У Державній службі надзвичайних ситуацій також повідомили про двох загиблих. "Сьогодні російські війська завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району: попередньо, загинули дві людини, ще три травмовані. Їм надається медична допомога. Пошкоджена зупинка громадського транспорту та поруч розташовані приватні житлові будинки. На місці події працювали усі екстрені служби", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.