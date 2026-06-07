Інтерфакс-Україна
Події
14:27 07.06.2026

Запоріжжя: через атаку безпілотника на АЗС горять ємності зі скрапленим газом і приміщення станції, травмовано працівника – ДСНС

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Ворожий БпЛА атакував АЗС у Запоріжжі, поранено працівника, горять ємності зі скрапленим газом і приміщення станції повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Запоріжжя: травмовано співробітника АЗС. На станції спалахнула пожежа – горять ємності зі скрапленим газом і приміщення АЗС", - йдеться в повідомленні.

Усі екстрені служби працюють на місці.

Теги: #запоріжжя #бпла_рф

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