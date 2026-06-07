Російський безпілотник влучив в електровоз Укрзалізниці

Фото: Мінрозвитку громад

Ворожий безпілотник влучив в електровоз у Запорізькій області, люди не постраждали, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"росія знову атакувала рухомий склад Укрзалізниці. У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз", – йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.

"росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", – зазначили в міністерстві.