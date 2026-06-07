Окупанти атакували Степне на Херсонщині, поранено місцевого мешканця – ОВА

Російські окупанти завдали удару по с. Степне, поранили чоловіка, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"До лікарні доставили 28-річного чоловіка, який близько години тому потрапив під атаку російського БпЛА у Степному Новорайської громади", – йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію, а також осколкові поранення обличчя та шиї. Нині потерпілий – під наглядом медиків.