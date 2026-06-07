Інтерфакс-Україна
Події
14:04 07.06.2026

Окупанти атакували Степне на Херсонщині, поранено місцевого мешканця – ОВА

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Російські окупанти завдали удару по с. Степне, поранили чоловіка, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"До лікарні доставили 28-річного чоловіка, який близько години тому потрапив під атаку російського БпЛА у Степному Новорайської громади", – йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію, а також осколкові поранення обличчя та шиї. Нині потерпілий – під наглядом медиків.

Теги: #херсонська_область

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