Інтерфакс-Україна
Події
13:58 07.06.2026

ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара – окупаційна влада

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ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара – окупаційна влада

Безпілотники Сил спеціальних операцій у районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом, рух мостом припинено.

Як повідомив призначений окупантами керівник "Херсонской области" Володимир Сальдо у Телеграм-каналі у неділю, внаслідок нічної атаки БпЛА пошкоджено мостове полотно в районі н.п. Чонгар.

За його словами, рух через АПП "Джанкой" тимчасово перекрито. Водночас проїзд автотранспорту здійснюється через АПП "Армянськ" та "Перекоп". Строки відновлення руху мостом окупанти назвати не можуть.

Раніше повідомлялося, що оператори БпЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму.

Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пошкоджений міст – один із ключових маршрутів між окупованим Кримом і ТОТ півдня України. Його ураження ускладнило логістику російських військових.

Теги: #ссо #чонгарський_міст #ураження

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