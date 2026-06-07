У ССО заявили про ураження двох нафтосховищ на ТОТ Криму

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ заявили про серію ударів по нафтосховищах на ТОТ Криму у ніч проти неділі – уражено нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал за 200 та 250 км від лінії бойового зіткнення.

"Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "’Семиколодезянська"’ та нафтовий термінал в окупованому Криму у ніч проти 7 червня", – йдеться у повідомленні ССО у Телеграмі.

Повідомляється, що нафтобаза "’Семиколодезянська"’ у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

Українські безпілотники у Феодосії за 250 км від ЛБЗ уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.