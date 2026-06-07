СБС ЗСУ минулої ночі знешкодили 26 ворожих об'єктів

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про ураження 26 військових об’єктів РФ у ніч проти неділі на ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької областей, Криму, а також у Брянській області РФ.

"Ніч на 7 червня у оперативній глибині противника була зігріваючою, всього відвідано 26 об’єктів у ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької, Криму та рф Брянської обл.", – розповів командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр у Телеграмі.

За його даними, лише за одну ніч на 7 червня уражено: ЗРК; 3 локомотиви; 2 залізничні склади з паливом; 4 електропідстанції; 6 телекомунікаційних веж. "Знищено ЗРК, подзьобано три локомотива, дві жд зцепки з паливом, чотири електропідстанції, шість телекомунікаційних веж обтрусили і трохи військових вантажів сухопутного фронту з тилів не дісталося", – написав Бровді.