Інтерфакс-Україна
Події
13:23 07.06.2026

Дніпропетровщина: РФ двічі атакувала шахту ДТЕК, постраждав працівник

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Дніпропетровщина: РФ двічі атакувала шахту ДТЕК, постраждав працівник
Фото: ДТЕК

Російська окупаційна армія вночі двічі атакувала вугільне підприємство у Дніпропетровській області, через удар безпілотника постраждав працівник, пошкоджено систему життєзабезпечення підприємства, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

"Це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Теги: #дтек #атака_рф #дніпропетровська #шахта

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