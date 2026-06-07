Інтерфакс-Україна
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13:18 07.06.2026

Китай оголосив спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню – ЗМІ

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Китай оголосив спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню – ЗМІ
Фото: Unsplash

Міністерство транспорту Китаю оголосило про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від острова Тайвань, повідомило китайське інформаційне агентство "Сіньхуа".

"6 червня Міністерство транспорту організувало спеціальну операцію з забезпечення дотримання правил морського руху у водах на схід від острова Тайвань (…) Метою операції є всебічне здійснення Китаєм адміністративно-правової юрисдикції на морі, посилення патрулювання та правоохоронної діяльності у віддалених морських районах, зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях, забезпечення безпеки морського руху та захист державних прав та інтересів", – йдеться у повідомленні агентства у неділю.

Повідомляється, що операцію організувало Міністерство транспорту КНР спільно з управліннями морської безпеки провінцій Гуандун і Фуцзянь, а також структурами навігаційної підтримки та порятунку у Східнокитайському морі.

У матеріалі "Сіньхуа" зазначається, що у Міністерстві транспорту заявили, що такі дії є необхідним кроком у відповідь на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами про початок переговорів щодо "розмежування морських зон" на схід від острова Тайвань. На думку Китаю – це є серйозним порушенням його територіального суверенітету та морських прав і інтересів.

Теги: #тайвань #китай #спецоперація

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