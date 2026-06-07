Інтерфакс-Україна
Події
13:04 07.06.2026

Шістьох дітей, які травмувалися внаслідок обвалу мосту на Буковині, після огляду медиків відпустили додому – ЗМІ

1 хв читати

Шістьох дітей, які травмувалися внаслідок обвалу мосту у с. Виженка (Чернівецька обл.), після огляду медиків відпустили додому, вони не потребували госпіталізації, передає "Суспільне".

Як повідомив гендиректор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус, у дітей діагностували ушкодження легкого ступеня. Їх оглянули профільні спеціалісти та надали необхідну допомогу.

За його словами, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу – обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації.

Як повідомлялося, 6 червня у селі Виженка на Буковині через обвал мосту травмувалися шестеро дітей. У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

За даними слідства, 6 червня у селі Виженка 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були доставлені до чернівецької міської дитячої лікарні.

Наразі встановлюють обставини події. Зокрема перевіряють дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії відповідальних за його утримання й експлуатацію.

Теги: #діти #травми #чернівецька_область #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 07.06.2026
На Буковині обвалився підвісний міст із понад 30 дітьми, шестеро постраждалих – прокуратура

На Буковині обвалився підвісний міст із понад 30 дітьми, шестеро постраждалих – прокуратура

08:43 05.06.2026
Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок удару fpv-дрона по Губарівці Харківської області

Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок удару fpv-дрона по Губарівці Харківської області

22:23 04.06.2026
Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх" – Зеленський у листі Путіну

17:29 04.06.2026
Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту

Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких убила Росія, та закликав міжнародну спільноту до реальних дій із захисту

11:07 04.06.2026
Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів росіян проти дітей – Офіс генпрокурора

02:28 03.06.2026
Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

Львівщина прийняла першу "Карпатську зміну" для 200 дітей із прифронтових регіонів

20:14 02.06.2026
Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

16:26 02.06.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

20:01 31.05.2026
ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

23:04 29.05.2026
У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Запорізькій області зросла до трьох осіб – ОВА

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Водій, який вчинив летальну ДТП у Києві, мав 39 порушень ПДР – патрульна поліція

ОСТАННЄ

Окупанти атакували Степне на Херсонщині, поранено місцевого мешканця – ОВА

ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара – окупаційна влада

У ССО заявили про ураження двох нафтосховищ на ТОТ Криму

СБС ЗСУ минулої ночі знешкодили 26 ворожих об'єктів

Дніпропетровщина: РФ двічі атакувала шахту ДТЕК, постраждав працівник

Китай оголосив спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню – ЗМІ

На Херсонщині 12 людей зазнали поранень минулої доби через обстріли, серед них – троє поліцейських

Окупанти атакували Балабине КАБами, влучили у зупинку громадського транспорту – Запорізька ОВА

Команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

Одна людина загинула, 25 – дістали поранень у Запорізькій області минулої доби – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА