Шістьох дітей, які травмувалися внаслідок обвалу мосту на Буковині, після огляду медиків відпустили додому – ЗМІ

Шістьох дітей, які травмувалися внаслідок обвалу мосту у с. Виженка (Чернівецька обл.), після огляду медиків відпустили додому, вони не потребували госпіталізації, передає "Суспільне".

Як повідомив гендиректор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус, у дітей діагностували ушкодження легкого ступеня. Їх оглянули профільні спеціалісти та надали необхідну допомогу.

За його словами, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу – обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації.

Як повідомлялося, 6 червня у селі Виженка на Буковині через обвал мосту травмувалися шестеро дітей. У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

За даними слідства, 6 червня у селі Виженка 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були доставлені до чернівецької міської дитячої лікарні.

Наразі встановлюють обставини події. Зокрема перевіряють дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії відповідальних за його утримання й експлуатацію.