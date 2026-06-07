Інтерфакс-Україна
Події
12:56 07.06.2026

На Херсонщині 12 людей зазнали поранень минулої доби через обстріли, серед них – троє поліцейських

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На Херсонщині 12 людей зазнали поранень минулої доби через обстріли, серед них – троє поліцейських

Населені пункти деокупованої території Херсонської області перебували під численними атаками російських безпілотників різних типів, обстрілами з артилерії та реактивної системи залпового вогню, отримали поранення 12 цивільних громадян і троє працівників патрульної поліції, повідомила пресслужба Національної поліції.

"У прибережній зоні Корабельного району ворожий дрон атакував службовий автомобіль патрульної поліції. В результаті вибуху троє правоохоронців, які здійснювали евакуаційні заходи, отримали вибухові травми та контузії", – повідомляється на сайті Національної поліції у неділю.

Зазначено, що у Херсоні в мікрорайоні "Таврійський" в результаті атаки російського БпЛА у багатоповерхівку 66-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

В центральній частині Херсона ворожий дрон типу "FPV" атакував цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка зазнали вибухових травм і контузій. Для надання необхідної медичної допомоги працівники поліції евакуювали постраждалих до лікарні.

У мікрорайоні "Корабел" в результаті вибуху російського ударного безпілотника вибухову травму отримав мирний житель віком 56 років. У Комишанах оператор російських БпЛА скинув боєприпас на цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення отримала 70-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, осколкові поранення голови, грудної клітини, рук та лівої ноги. В Білозерці внаслідок обстрілу із РСЗВ мінно-вибухової травми зазнав 68-річний чоловік. Також уламками пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Дніпровському районі в результаті вибуху дрону типу "FPV" тяжкі поранення отримав 67-річний мирний житель. Потерпілого поліцейськими евакуйовано до лікарні. У Високому російський безпілотник влучив у приватний будинок, внаслідок чого 70-річна місцева жителька отримала осколкові поранення черевної порожнини, ніг та лівої руки.

В Корабельному районі 28-річна жінка зазнала осколкових поранень тіла в результаті вибуху боєприпасу, який скинув російський оператор БпЛА.

Крім цього, внаслідок дронових атак пошкоджено багатоповерхівку, п’ять приватних будинків та три автомобілі, адміністративну будівлю навчального закладу в Корабельному районі, чотири багатоквартирні будинки в Дар’ївці, будівлю об’єкта критичної інфраструктури, вантажний автомобіль у Нововоскресенському, цивільний транспортний засіб у Центральному районі.

А в результаті артилерійських обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль у Корабельному районі, дев’ять приватних домоволодінь у Комишанах, вантажівку та приміщення котельні на території медичного закладу в Білозерці, трактор у полі поблизу Дмитренка.

Також до лікарні самостійно звернулися жінки віком 31 та 56 років і 61-річний чоловік, у яких діагностували мінно-вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Як з’ясувалося, потерпілі отримали вказані травми в результаті російських атак по території Херсона 5-го червня.

Загалом за фактами злочинів, учинених російськими військовослужбовцями минулої доби, слідчі поліції Херсонщини відкрили 26 кримінальних проваджень. На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції, а також представники інших екстрених служб.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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