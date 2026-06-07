Окупанти атакували Балабине КАБами, влучили у зупинку громадського транспорту – Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару КАБами по селищу Балабине (Запорізька обл.), влучили поруч із зупинкою громадського транспорту, де були цивільні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", – написав він у Телеграмі у неділю.

Наразі за допомогою до лікарів звернулися троє поранених.

Раніше Федоров повідомив про трьох загиблих.