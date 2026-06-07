Команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні

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Міністерство енергетики України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) невідкладно відреагувати на удар РФ по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташованому у Чорнобильській зоні, найближчим часом команда МАГАТЕ відвідає цей об’єкт для оцінки наслідків.

"Факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці. Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ", – йдеться у повідомленні прессцентру Міненерго.

"Міністерство енергетики України закликає Міжнародне агентство з атомної енергії невідкладно відреагувати на черговий факт російського ядерного терору, направити відповідну місію для фіксації наслідків атаки та надати міжнародну оцінку діям росії", – наголошують у Міненерго.

Як повідомляється у соціальній мережі Х на сторінці МАГАТЕ, "Україна поінформувала МАГАТЕ про напад безпілотника, який стався сьогодні рано вранці на центральний склад відпрацьованого ядерного палива, розташований у Чорнобильській зоні відчуження".

"Команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає об’єкт для оцінки наслідків", – йдеться у дописі МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що цей інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки стався на об’єкті, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, розташованих у сховищі лише за кілька метрів від будівлі, що зазнала удару.

"Напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема 7-м незамінним засадам ядерної безпеки та фізичної охорони під час військового конфлікту, – цитує пресслужба МАГАТЕ Гроссі.

Президент України Зеленський заявив, що Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз, немає перевищення норм радіаційного фону. Але він додав, що однозначно є "перевищення вже давно захмарної російської наглості".