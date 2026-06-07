Інтерфакс-Україна
Події
12:12 07.06.2026

Одна людина загинула, 25 – дістали поранень у Запорізькій області минулої доби – поліція

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Одна людина загинула, 25 – дістали поранень у Запорізькій області минулої доби – поліція
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області минулої доби одна людина загинула, 25 – дістали поранень, серед них троє дітей, повідомила Національна поліція.

"Вчора окупанти цинічно спрямували БпЛА по мирному населенню обласного центру. Внаслідок влучань у житлові будинки та цивільну інфраструктуру поранено 21 людину, серед них троє дітей віком 3, 9 та 10 років", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у неділю.

У Кушугумі ворожий FPV-дрон поцілив у маршрутне таксі. Від отриманих травм загинув 56-річний водій. У Новотроїцькому окупанти вдарили безпілотником по приміщенню кафе, внаслідок чого поранено двох жінок 47 та 70 років. У Біленькому внаслідок атаки FPV-дрона на приватне домоволодіння зазнав поранень 59-річний місцевий мешканець. Через авіаудар у Ясній Поляні травмовано 30-річного чоловіка.

Теги: #запорізька_область #обстріли

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