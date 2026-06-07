Інтерфакс-Україна
Події
11:55 07.06.2026

Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію

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Зеленський про удар РФ по ядерному сховищу: Треба збільшувати тиск на Росію
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав удар російського БпЛА по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) свідомим і "надзвичайно підлим", закликав до реальних нових кроків світу, щоб "росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії".

"Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. "Шахед" уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами президента, МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося.

"Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що цієї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. "Треба збільшувати тиск на Росію. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив президент України.

Теги: #реакція #зеленський #цсвяп #бпла_рф

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