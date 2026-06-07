Окупанти атакували селище Балабине у Запорізькій області, загинули двоє людей

Російські окупанти завдали удару по с. Балабине у Запорізькій області, загинули двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували селище Балабине. Попередньо, загинули двоє людей", – написав він у Телеграмі у неділю.

За 10 хвилин до цього Федоров повідомив про ураження безпілотником по об’єкту інфраструктури. "Є постраждалі, виникла пожежа – росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя", – написав він.

За його словами, ворожий безпілотник пошкодив об’єкт інфраструктури.