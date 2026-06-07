Інтерфакс-Україна
Події
11:41 07.06.2026

Окупанти атакували селище Балабине у Запорізькій області, загинули двоє людей

1 хв читати

Російські окупанти завдали удару по с. Балабине у Запорізькій області, загинули двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували селище Балабине. Попередньо, загинули двоє людей", – написав він у Телеграмі у неділю.

За 10 хвилин до цього Федоров повідомив про ураження безпілотником по об’єкту інфраструктури. "Є постраждалі, виникла пожежа – росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя", – написав він.

За його словами, ворожий безпілотник пошкодив об’єкт інфраструктури.

 

Теги: #атака_рф #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 06.06.2026
Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

Вже 7 постраждалих, серед них – 2 дітей, через атаку ворожого БпЛА по житловій забудові у Запоріжжі – ОВА

09:55 06.06.2026
Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури на Запоріжжі, є постраждалі – ОВА

Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури на Запоріжжі, є постраждалі – ОВА

14:33 05.06.2026
Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

14:14 05.06.2026
Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

17:24 04.06.2026
Щонайменше дві людини загинули, четверо поранені через атаку окупантів по Сумщині – ОВА

Щонайменше дві людини загинули, четверо поранені через атаку окупантів по Сумщині – ОВА

18:41 02.06.2026
Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

17:55 02.06.2026
Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

18:59 27.05.2026
Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

18:57 27.05.2026
У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

14:51 26.05.2026
В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

В Запоріжжі постраждало 12 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Водій, який вчинив летальну ДТП у Києві, мав 39 порушень ПДР – патрульна поліція

Сибіга: Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни

ССО ЗСУ: Уражено військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

ОСТАННЄ

Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

На Буковині обвалився підвісний міст із понад 30 дітьми, шестеро постраждалих – прокуратура

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжі – ОВА

РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – "Енергоатом"

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА в Чернігівській області – ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА

Захисники України знищили або подавили 215 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

Троє людей отримали поранення внаслідок атак ворожих БпЛА в Херсоні – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА