Інтерфакс-Україна
Події
11:33 07.06.2026

Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора

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Сибіга: Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці заслуговують на посилення тиску на агресора
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи влучання російського безпілотника в одну з будівель Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), заявив, що дії РФ та її військ ставлять під загрозу українські ядерні об’єкти, вони є систематичними та неприйнятними.

"Це вже не вперше російські війська ставлять під загрозу українські ядерні об’єкти. Ядерний шантаж з боку Росії та загрози ядерній безпеці мають системний, цілеспрямований і неприйнятний характер", – написав він у соціальній мережі Х у неділю.

За його словами, такі дії "заслуговують на міжнародного засудження та посилення тиску на агресора".

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", російський БпЛА влучив та спричинив пожежу в одній з будівель ЦСВЯП о 02:10 у неділю, 7 червня 2026 року. Внаслідок влучання на майданчику ЦСВЯП було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає.

Теги: #атака_бпла_рф #цсвяп #сибіга

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