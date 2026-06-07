Інтерфакс-Україна
Події
11:09 07.06.2026

На Буковині обвалився підвісний міст із понад 30 дітьми, шестеро постраждалих – прокуратура

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На Буковині обвалився міст із понад 30 дітьми, шестеро з них постраждали – діагностовано черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми, повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

"Понад 30 дітей були на мосту, коли він обвалився: на Буковині розслідують неналежне забезпечення їхньої безпеки. Вижницька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)", – йдеться у повідомленні у Телеграмі прокуратури.

Повідомляється, що 6 червня у селі Виженка Чернівецької області 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців. Попередньо у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Перевіряється дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.

Теги: #діти #обвал #чернівецька_область #міст

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